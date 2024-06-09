Экс-тренера «Спартака» Слишковича назвали крысой

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович повел себя некорректно, сначала заявив о стремлении остаться в клубе, а спустя несколько дней покинув красно-белых по собственному желанию. Об этом в комментарии Legalbet заявил агент Дмитрий Селюк.

Слишкович входил в тренерский штаб бывшего наставника москвичей Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца он заменил его в качестве исполняющего обязанности, и при Слишковиче «Спартак» провел серию игр без поражений. Боснийский специалист утверждал, что хочет остаться в клубе, и ожидалось, что он войдет в штаб нового тренера, серба Деяна Станковича. Однако затем «Спартак» объявил об уходе экс-помощника Абаскаля.

«Если брать Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место», — уверен Селюк.

Агент сравнил «Спартак» со стендап-шоу «Камеди клаб», выразив мнение, что клуб по непонятным критериям выбирает тренеров. Говоря о Станковиче, Селюк указал, что серб был сильным футболистом, однако его успехи во главе «Црвены Звезды» не являются показательными.

«Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь и она будет чемпионом!», - заключил Селюк.

Ранее агент игрока «Атлетико» Депая заявил, что ничего не слышал об интересе «Спартака».