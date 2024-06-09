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Уровень хоккея в КХЛ оценили выше, чем в США

Вратарь Колосов высоко оценил уровень хоккея в КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выше, чем Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом заявил белорусский вратарь Алексей Колосов, его слова в комментарии Legalbet процитировал форвард «Барыса» Владислав Кодола.

По окончании минувшего сезона Колосов уехал в США, где еще в июне 2023 года подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Однако с «летчиками» он лишь тренировался, при этом проведя два матча в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» — «Лихай Вэлли Фантомс». В этих играх команда одержала одну победу, Колосов отразил 88,5% бросков.

«Он сказал, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиге выше и лучше, чем в АХЛ. Не знаю, будет он там оставаться или вернется, у него есть сомнения. Он очень хорошо провел прошлый сезон, может его себе в актив занести. Ему бы еще пару таких сезончиков в КХЛ провести, и уже станет элитным вратарем», — сказал о Колосове Кодола.

Прошедший сезон Колосов на правах аренды провел в минском «Динамо». В составе команды он отыграл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 104 шайбы и отразив 1020 бросков. Также он принял участие в шести матчах Кубка Гагарина, его коэффициент надежности в этих встречах составил 2.21.

Ранее комментатор Майков заявил, что «Флорида» выиграет финал Кубка Стэнли.

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