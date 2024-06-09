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Теннисисту Котову предрекли хорошее будущее

Тренер Янчук считает, что теннисист Котов прогрессирует

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Павел Котов удачно выступил на Открытом чемпионате Франции и продемонстрировал, что прогрессирует. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Котов все-таки еще не самый возрастной спортсмен, но видно, как он прогрессирует и набирается опыта на самом высоком уровне. Он способный теннисист, думаю, у него хорошее будущее», — считает специалист.

Янчук подчеркнул, что 25-летний теннисист, в отличие от других россиян на «Ролан Гаррос», показал себя с лучшей стороны. По словам тренера, Котов здорово проявил себя и турнир сложился для него хорошо.

Павел Котов на Открытом чемпионате Франции добрался до третьего круга. Там он уступил будущему полуфиналисту турнира, уже обеспечившему себе первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 4:6, 4:6.

Финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде проходит в воскресенье, 9 июня. В решающем матче испанец Карлос Алькарас играет с представителем Германии Александром Зверевым. На момент написания новости Зверев ведет в первом сете со счетом 2:1.

Ранее теннисистка Калинская поддержала Синнера после поражения на «Ролан Гаррос».

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