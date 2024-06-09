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Российская фигуристка показала фигуру в обтягивающем купальнике

Фигуристка Леонтьева показала фигуру в купальнике

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sofyaleonteva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Софья Леонтьева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила новые фотографии с отпуска.

На кадрах спортсменка в темное время суток стоит в воде. На ней надет светлый слитный купальник, который плотно облегает фигуру.

19-летняя Леонтьева выступает в танцах на льду вместе с Даниилом Горелкиным. Весной 2023 года пара выиграла финал юниорского Гран-при России. Также фигуристы являются вице-чемпионами России на юниорском уровне. Сезон-2023/24 стал для Леонтьевой и Горелкина дебютным на взрослых стартах.

Леонтьева родилась 5 марта 2005 года в Кирове. Сначала она занималась балетом, но в семилетнем возрасте переключилась на фигурное катание. Из-за ее высокого роста, который составляет 175 сантиметров, она пошла в танцы на льду.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон и с тех пор больше не выступали на международных стартах.

Ранее Загитова посоветовала всем поучиться в магистратуре.

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