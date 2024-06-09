«Америка любит победителей»: Монсон о том, почему в США уважают Хабиба

Российский боец ММА и депутат Джефф Монсон объяснил, почему российского спортсмена, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова любят в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Америка любит победителей. И Хабиб, возможно, величайший из них, потому что он никогда не проигрывал в боях ММА. Поэтому он пользуется большим уважением среди американских спортсменов. Американцам нравятся русские люди. Только правительство Америки не любит Россию», — сказал Монсон.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее российский боксер Джонсон объяснил любовь американцев к Хабибу.