Российский голкипер стал автором редкого рекорда финала Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории плей-офф, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шатаута. Об этом пишет Sport24.

В ночь на 9 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошел в американском городе Санрайз. Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов на матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 удара, которые были нанесены по его воротам. На момент матча ему было 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд был установлен Патриком Руа — 35 лет и 233 дня в 2001 году.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли — 1:0. Вторая игра серии будет проведена 11 июня также на площадке «Пантерз» в Санрайзе. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. После этого серия на два матча переедет в Эдмонтон.

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