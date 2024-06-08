Российский боец UFC заявил, что Махачев не заслуживает бой за второй титул

Российский боец в легком весе (до 70 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в подкасте The MMA Hour заявил, что чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев не заслужил второй титульный поединок в другом весе.

«Если UFC сделает ему предложение, то на его месте я бы принял бой за второй титул. Это история. Он может войти в историю, но мне кажется, что он пока этого не заслуживает. Ему нужно победить пару бойцов в лёгком весе, а затем подняться в полусредний», — заявил он.

В ночь на 2 июня Махачев одолел представителя США Дастина Порье на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого американский боец был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории. Этот поединок стал третьей защитой титула для россиянина.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье потерпел девятое поражение за всю карьеру в ММА, на его счету также 30 побед в поединках.

Ранее Махачев посмеялся над бойцом, которого глава UFC назвал лучшим.