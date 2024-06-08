Сафонову предрекли игру за женскую команду «ПСЖ»

Популярный шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили на YouTube-канале «Каково?» иронично оценил количество игрового времени, которое получил российский голкипер Матвей Сафонов в «ПСЖ».

«В «ПСЖ»? Я бы сидел на лавке до конца дней! «А вдруг он будет редко играть?» Да хоть раз в году! Там 14 турниров. Это у нас сыграют два матча за три месяца — все, переутомление. А там 14 турниров: «ПСЖ», наверное, куда-то поставит Сафонова. Например, в ворота женской команды… Где-то он сыграет свои матчи», — заявил он.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее Сафонов ответил на вопрос о своем переходе в «ПСЖ».