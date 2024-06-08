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Названа причина крупных побед сборной России по футболу

Тренер Бушманов о сборной России: есть сыгранность, понимание требований Карпина

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ФК «Спартак-2 Москва»/VK

«Бывший главный тренер «Спартака-2», футбольный эксперт Евгений Бушманов оценил тот факт, что сборная России одержала три победы подряд с общим счетом 16:0. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Забили очень много. Молодцы. Это говорит о том, что есть какая-то сыгранность и понимание, что требует Карпин. Футболисты это приняли и им это нравится», — заявил Бушманов.

Сборная России в 2023 году обыграла сборную Кубы со счетом 8:0, а в 2024 году одержала победу над Сербией и Белоруссией с одинаковым результатом — 4:0.

В июле 2021 года Валерий Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Карпин оригинально сообщил о пополнении в семье.

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