«Свои ошибки надо признавать»: лишение России золота из-за Валиевой назвали справедливым

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Елена Леонова заявила, что сборную России по фигурному катанию заслуженно лишили золотых медалей командного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за допинга Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Свои ошибки надо признавать. Я думаю, что совершенно очевидно и заслуженно американцы будут иметь свою золотую медаль, поскольку они были чистыми с точки зрения допинга. Радовалась ли бы я на месте американцев этой медали? Понимаете, раньше такой ситуации не было никогда. Радоваться чему-то тут очень сложно», — заявила Леонова.

После перераспределения медалей золото получит команда США, серебро уйдет Японии, Россия получит бронзу.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку также лишили золотой медали чемпионата России и Европы.

Ранее тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве.