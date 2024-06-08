Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Свои ошибки надо признавать»: лишение России золота из-за Валиевой назвали справедливым

Экс-фигуристка Леонова назвала заслуженным золото США после истории с Валиевой

close
100%
Eloisa Lopez/Reuters

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Елена Леонова заявила, что сборную России по фигурному катанию заслуженно лишили золотых медалей командного турнира Олимпийских игр — 2022 из-за допинга Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Свои ошибки надо признавать. Я думаю, что совершенно очевидно и заслуженно американцы будут иметь свою золотую медаль, поскольку они были чистыми с точки зрения допинга. Радовалась ли бы я на месте американцев этой медали? Понимаете, раньше такой ситуации не было никогда. Радоваться чему-то тут очень сложно», — заявила Леонова.

После перераспределения медалей золото получит команда США, серебро уйдет Японии, Россия получит бронзу.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку также лишили золотой медали чемпионата России и Европы.

Ранее тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами