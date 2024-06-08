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Выступление 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали невероятным

Чемпионка Игр Веснина назвала крутым достижение Андреевой на «Ролан Гаррос»

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Lisi Niesner/REUTERS

Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина назвала великолепным результат российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это что-то невероятное! В 17 лет пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». Очень крутое достижение. Мирра — большая молодец! Она очень здорово играет и предугадывает игру соперниц. Она немного напоминает мне Мартину Хингис. Еще до удара уже занимает позицию на корте», — заявила Веснина.

17-летняя Андреева стала самой юной за последние 27 лет полуфиналисткой «Ролан Гаррос». На этой стадии она в двух партиях уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6), которую недавно обыграла в двух сетах в 1/8 финала престижного грунтового турнира в Мадриде.

На стадии 1/4 финала турнира Андреева одолела белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева, в данный момент занимающая 38-е место в мировом рейтинге WTA, дебютирует в числе лучших 30 теннисисток планеты. До нынешнего «Ролан Гаррос» она еще ни разу не доходила даже до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема».

Ранее Андреевой предрекли борьбу за топ-10 рейтинга WTA в текущем сезоне.

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