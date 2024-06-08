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Бывший президент «Торпедо» рассказал, кого не считает легендой клуба

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Лебеденко – просто хороший игрок

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о нападающем Игоре Лебеденко, который в 41 год провел сезон в Первой лиге в составе черно-белых.

«В силу возраста Игоря можно назвать легендой. По уровню мастерства, выигранным титулам, он больше просто хороший игрок. Он заметный футболист, в последние годы в «Торпедо» выступает, но автозаводцы играют в Первой лиге», — цитирует Тукманова Legalbet.

Экс-президент черно-белых подчеркнул, что Лебеденко нельзя поставить в один ряд с легендами «Торпедо», как Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов или Сергей Шустиков. В том числе из-за того, что они выигрывали с «Торпедо» титулы, а также принимали участие в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. При этом Тукманов также отметил, что для российского футбола Лебеденко – футболист знаковый, если говорить о клубном уровне.

На счету Лебеденко, объявившего 6 июня о завершении карьеры, 249 матчей в составе «Торпедо». В минувшем сезоне он провел 28 встреч в Первой лиге, отметившись в них одним голом и двумя голевыми передачами. Всего за «Торпедо», где он выступал с 2000 по 2004 годы и с 2019-го до окончания карьеры, Лебеденко забил 46 мячей и сделал 23 голевые передачи.

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