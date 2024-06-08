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Минское «Динамо» назвали хорошим вариантом для Шипачева

Тренер Крикунов: Шипачев может добиться успеха в Минске

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Global Look Press

Экс-главный тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Крикунов высказался о возможном переходе нападающего Вадима Шипачева в минское «Динамо», положительно оценив перспективы сделки.

«Если будет достойное предложение, и он хочет продолжать карьеру, то «Динамо» — неплохой вариант. Минск — один из лучших городов в КХЛ по инфраструктуре и хоккею. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать», — приводит слова Крикунова Legalbet.

При этом специалист отметил также, что 37-летний форвард может показать в минском «Динамо» результат лучше, чем в казанском «Ак Барсе», за который он выступал в прошлом сезоне. В кампании-2023/24 Шипачев отметился 44 (13+31) очками в 62 проведенных встречах, а также набрал 2 (1+1) балла в пяти играх Кубка Гагарина.

Шипачев за свою карьеру дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, а также выступал за родную череповецкую «Северсталь», воспитанником которой является и московское «Динамо». На счету хоккеиста три матча и одна заброшенная шайба в составе «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.

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