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Сафонов ответил на вопрос о своем переходе в «ПСЖ»

Сафонов о трансфере в «ПСЖ»: пока все остается слухами

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что он пока не подписал контракт с французским «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Пока нет официальной информации, все остается слухами», — сказал Сафонов.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее переход Сафонова в «ПСЖ» оказался на грани срыва.

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