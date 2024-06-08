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Боксер Джонсон рассказал, почему Хабиба любят в Америке

Боксер Джонсон о любви к Хабибу в США: скромный и в то же время воин

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон рассказал, что американцы любят Хабиба за его скромность, передает «Спорт-Экспресс».

«Он просто такой парень. Никто ничего не может у него отнять на ринге и за его пределами. Он скромный, приземленный, без предубеждений и в то же время воин», — сказал Джонсон.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу с Хабибом на турнире UFC.

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