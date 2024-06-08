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Футболист сборной России Карпукас об игре с Белоруссией: могли забить больше

Футболист сборной России Карпукас: нужно забивать столько, сколько было моментов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Футболист сборной России Артем Карпукас заявил, что национальная команда в матче с Белоруссией могла забить больше четырех мячей, передает «Матч ТВ».

«Рад, что победили. Хорошая игра. Могли забивать больше. Карпин при счете 4:0 все равно оставался недовольным? Валерий Георгиевич — всегда максималист. Нужно забивать столько, сколько было моментов», — сказал Карпукас.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Матвей Сафонов вернулся в Москву после матча с Белоруссией.

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