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Игрок «Оренбурга» набросился на мать девушки, которая застала его с пятью проститутками

En Cancha: футболист «Оренбурга» Томпсон набросился на мать своей девушки

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ФК «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон набросился на мать своей подруги после того, как она застала футболиста с пятью проститутками, передает En Cancha.

Мать подруги Томпсона сдала ему квартиру в чилийском Пеньялолене. Женщина высказала ему свое возмущение игроку, увидев в квартире проституток, а футболист набросился на нее. За женщину заступился муж. На Томпсона подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

Ранее Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Игрок подписал контракт с «Оренбургом» зимой 2024 года.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии Sport24 заявил, что в команде не переживают за репутацию клуба из-за Томпсона. «О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил», — сказал Андреев.

Против трансфера игрока выступил журналист Дмитрий Губерниев.

«Чем дальше мы будем идти таким путем, то в принципе оправдаем многие преcтупления. Поэтому за «Оренбург» мне перcонально cтыдно», — сказал Губерниев.

Ранее Томпсон заложил квартиру, чтобы перейти в «Оренбург».

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