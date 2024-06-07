Экс-футболист «Спартака» рассказал, как его обманул на деньги Зинченко

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко задолжал ему миллионы рублей, передает »Матч ТВ».

Гаврилов заявил, что он все свои силы, средства и возможности использовал, чтобы помочь Зинченко решить его серьезные проблемы, ведь было очень сложно переместить футболиста из Украины в Россию, но удалось оформить переход Зинченко в «Уфу».

«Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Года два‑три. Сам Зинченко приезжал и уезжал. Я помог ему и с регистрацией российского гражданства его родителям», — обметил Гаврилов.

Гаврилов заявил, что у него был контракт с футболистом, но появились другие люди, когда у Зинченко появилась возможность уехать за рубеж, которые стали называть себя агентами футболиста.

«Он должен миллионы рублей? Да. Пытался ли я связаться с ним? Пытался, но родители говорили, что ему некогда, что у него другие задачи», — отметил Гаврилов.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко может стать игроком «Баварии».