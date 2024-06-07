В «Лукойле» уверены, что «Спартак» сможет выиграть РПЛ в следующем году

Основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов выразил мнение, что московский «Спартак» сможет завоевать золотые медали Российской премьер-лиги по итогам сезона-2024/25. Его слова приводит ТАСС.

«Сможет ли «Спартак» в следующем году стать чемпионом? Да, конечно. Никаких сомнений», — сказал Алекперов.

В последний раз «Спартак» выигрывал золотые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2016/17. Тогда клуб тренировал Массимо Каррера.

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который тренировал команду с 2022 года. Причиной расторжения трудового соглашения стали неудовлетворительные результаты команды в Российской премьер-лиге.

После этого Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, а в Кубке России завершили выступление на стадии финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике». В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее в «Спартаке» рассказали про негативный фон при Абаскале.