Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка СССР считает, что Андреева может превзойти достижения Шараповой

Теннисистка Дмитриева считает, что Андреева может превзойти Шарапову

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может превзойти достижения бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой, но все будет зависеть от нее самой. Об этом в комментарии Legalbet заявила 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

«Может ли Мирра достичь таких же высот, как Шарапова, или превзойти их? Девочка в свои 17 лет обыгрывает сильнейшую теннисистку мира, разве можно после этого говорить, что она не может чего-то достичь? Конечно, Мирре это всё под силу, но зависеть многое будет от нее самой», — указала Дмитриева.

Прославленная теннисистка призвала не сравнивать Андрееву и Шарапову. Она подчеркнула, что это абсолютно разные люди с разным подходом как к теннису, так и к образу жизни в целом.

Андреева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции сенсационно обыграла вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с итальянкой Ясмине Паолини, эта игра состоится в четверг, 6 июня, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

Ранее теннисистка Петрова заявила, что Андреевой предстоит бороться с очень тягучей соперницей.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами