Чемпионка СССР считает, что Андреева может превзойти достижения Шараповой

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может превзойти достижения бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой, но все будет зависеть от нее самой. Об этом в комментарии Legalbet заявила 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

«Может ли Мирра достичь таких же высот, как Шарапова, или превзойти их? Девочка в свои 17 лет обыгрывает сильнейшую теннисистку мира, разве можно после этого говорить, что она не может чего-то достичь? Конечно, Мирре это всё под силу, но зависеть многое будет от нее самой», — указала Дмитриева.

Прославленная теннисистка призвала не сравнивать Андрееву и Шарапову. Она подчеркнула, что это абсолютно разные люди с разным подходом как к теннису, так и к образу жизни в целом.

Андреева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции сенсационно обыграла вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с итальянкой Ясмине Паолини, эта игра состоится в четверг, 6 июня, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

Ранее теннисистка Петрова заявила, что Андреевой предстоит бороться с очень тягучей соперницей.