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ЦСКА объявил о подписании контракта с Николичем

Бывший тренер «Локомотива» Николич официально стал наставником ЦСКА

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РИА Новости

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с сербским тренером Марко Николичем, передает сайт клуба.

«Марко, добро пожаловать в ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, почему у Николича может получиться в клубе.

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