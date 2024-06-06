От матча Белоруссия — Россия ждут божественного футбола

Бывший тренер минского «Динамо», сборных СССР и Беларуси Эдуард Малофеев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Белоруссии и России, заявив, что надо сделать божественный футбол, передает «Чемпионат».

«А божественный футбол — это честный и чистый футбол. Плотно можно играть, а жестко — нельзя. Тогда и трибуны будут восторгаться», — сказал Малофеев.

Встреча между Белоруссией и Россией состоится 7 июня в Минске. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось о том, что Арсен Захарян пропустит матч с Белоруссией из-за болезни.