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Мировой рекордсмен дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Чемпион мира Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

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Andreas SandstrÃ–M/IMAGO/Global Look Press

Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Кипруто был временно отстранен с 11 мая 2023 года. Дисквалификация спортсмена завершится 10 мая 2029 года. В антидопинговом паспорте Кипруто найдены нарушения, первые из которых датируются июлем 2018 года. С этой даты аннулированы все его результаты.

Кипруто лишен бронзы чемпионата мира 2019 года, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе.

Ранее российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства.

Ранее в США призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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