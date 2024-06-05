Назван лучший вариант главного тренера для ЦСКА

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский ЦСКА, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о новом главном тренере армейского клуба, отметив, что предпочел бы видеть у руля красно-синих Сергея Игнашевича, работавшего в завершившемся сезоне в калининградской «Балтике».

«Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше. Команда развивается? Да. Игроки развиваются? Да. Он как тренер растет? Растет. Давайте дальше с ним работать», — считает Масалитин.

ЦСКА занял шестое место в Российской премьер-лиге и не смог выйти в Суперфинал Кубка России, после чего руководство клуба объявило об отставке Владимира Федотова и договоренности о назначении на его место серба Марко Николича, работавшего ранее в РПЛ в столичном «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может перехватить игрока у «Зенита».