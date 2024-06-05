Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший вариант главного тренера для ЦСКА

Экс-футболист Масалитин: хотел бы видеть тренером ЦСКА Игнашевича

close
100%
Михаил Голенков/РИА Новости

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский ЦСКА, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о новом главном тренере армейского клуба, отметив, что предпочел бы видеть у руля красно-синих Сергея Игнашевича, работавшего в завершившемся сезоне в калининградской «Балтике».

«Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше. Команда развивается? Да. Игроки развиваются? Да. Он как тренер растет? Растет. Давайте дальше с ним работать», — считает Масалитин.

ЦСКА занял шестое место в Российской премьер-лиге и не смог выйти в Суперфинал Кубка России, после чего руководство клуба объявило об отставке Владимира Федотова и договоренности о назначении на его место серба Марко Николича, работавшего ранее в РПЛ в столичном «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может перехватить игрока у «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами