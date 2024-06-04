Олимпийские чемпионы на ПМЭФ проведут спортивный субботник

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пройдет акция «ЭкоТропа Здоровья». Олимпийские чемпионы проведут для всех желающих разминку, после чего уберут вместе с ними мусор на берегу реки Новой, а профессиональные дайверы очистят ее дно, сообщает 360.ru.

Акцию проведет Российский экологический оператор и активисты соцпроекта «Команда Звездный Десант». Участие в ней примут призеры чемпионатов мира и Европы, олимпийские чемпионы: заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Татьяна Лебедева, чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева, а также представители «Олимпийского совета Санкт-Петербурга».

Подобные мероприятия мотивируют людей заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье планеты, считает гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Всех участников мы заранее хотим поблагодарить, они внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять экопривычки, которыми поделятся со своими близкими и знакомыми. А на площадке ПМЭФ устраивать такие мероприятия особо ценно», — отметил Буцаев.

После уборки участников поблагодарят угощениями и подарками, а также проведут для них розыгрыш призов.

Акция начнется 8 июня в 11:00 на берегу реки Новая около дома №104 на Проспекте Ветеранов.

Ранее РЭО сообщил о нанесении 65 пунктов на карту приема вторсырья «Уберу» в России.