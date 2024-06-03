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В Екатеринбурге отреагировали на новость о переносе Игр дружбы

Член оргкомитета Чернов: Игры дружбы не планируют переносить

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Организаторы Всемирных Игр Дружбы

Информация о том, что Всемирные игры дружбы могут перенести, не соответствует действительности, соревнования пройдут в полном объеме. Об этом ЕАН рассказал глава подразделения оргкомитета на Урале Александр Чернов.

По его словам, он не слышал обсуждений о возможной отмене или переносе игр.

«Игры состоятся и в Москве, и в Екатеринбурге. В этом нет никаких сомнений. Сроки уточняются, и решение будет принято исходя из интересов спортсменов и организаторов», — сказал Чернов.

1 июня «Спорт-Экспресс» писал, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год. По его данным, подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшем будущем она получит поддержку. Отмечалось, что такое решение не связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры дружбы планируют провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о переносе Игр дружбы.

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