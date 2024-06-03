У разбившего голову Кубком России защитника «Зенита» Алипу образовалась глубокая рана

Защитнику петербургского «Зенита» Нуралы Алипу, получившему травму от падения Кубка России на голову во время празднования победы над калининградской «Балтикой» в Кубке России, будут накладывать швы. Об этом сообщил игрок в интервью «Матч ТВ».

По его словам, глубина раны составила 4-5 см.

«Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку... А там кровь идет струей. Пришлось сесть на землю, было очень больно. Сейчас пойду зашивать» — заявил Алип.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее защитник «Балтики» Никола Радмановац принес извинения «Зениту» за неприличный жест.