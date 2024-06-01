Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер ОИ похвалила Андрееву за победу над Азаренко на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Петрова заявила об уверенности Андреевой в своих силах

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая опытную белоруску Викторию Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции, обретает психологическую уверенность и опыт. Об этом «Газете.Ru» заявила бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Андреева — молодец, ей выпал сложный матч во втором круге. К тому же, ей надо было подтверждать очки. Она показала, что психологически готова, очень уверенно ведет себя в интервью, дает смелые комментарии. И играла с соперницей в два раза старше ее, очень опытной, многократно побеждавшей на «Больших шлемах».

Мирра очень здорово повела себя в игре, получала удовольствие от борьбы и от того, как складывались розыгрыши. Убрав сеяную во втором круге, она обеспечила себе третий круг, где будет играть с несеяной американкой. Есть шанс повторить результат прошлого года и, возможно, даже улучшить, если она сможет. Это очень хорошая победа, говорящая о том, что Андреева продолжает взрослеть, набираться опыта, что она уверена в себе и в своих силах», — сказала Петрова.

Андреева сенсационно победила Азаренко в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Сама Мирра после назвала эту победу важнейшей в ее карьере. В третьем круге она сыграет с представительницей США Питон Стирнс, этот матч состоится в субботу, 1 июня.

Ранее Петрова заявила, что Калинская проиграла на «Ролан Гаррос», так как дала сопернице разыграться.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами