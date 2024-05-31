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Бывший наставник «Локомотива» может возглавить ЦСКА

«Чемпионат»: экс-тренер «Локомотива» Николич может возглавить ЦСКА

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить столичный ЦСКА, передает «Чемпионат».

Отмечается, что специалисту уже предложили контракт с красно-синими.

«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — заявил источник.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА.

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