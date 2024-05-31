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Словацкий хоккеист: мне желали подавиться русскими деньгами

Словацкий хоккеист «Адмирала»: мне желали подавиться русскими деньгами

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RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Словацкий хоккеист владивостокского «Адмирала» Марио Грман, подписавший контракт с командой перед сезоном-2024/25, рассказал, что на родине негативно отреагировали на его переход в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает Nový Čas.

«Реакция общественности меня волновала. Это горячая тема в Словакии и Чехии. Я прочитал несколько негативных комментариев, в которых мне желали подавиться русскими деньгами», — сказал Грман.

Грман признался, что не обращает внимание на критиков, ведь никто из них не проложил ему путь в хоккей. Также он заявил, что поехал в КХЛ из-за денег.

«Я играл в Финляндии и Чехии, но это не идет ни в какое сравнение с условиями в КХЛ», — добавил Грман.

В сезоне-2023/24 «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Победителем турнира стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии разгромил со счетом 4:0 ярославский «Локомотив». Решающий матч прошел 24 апреля в Ярославле.

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