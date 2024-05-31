Американские легкоатлеты получат медали ОИ-2012 после диквалификации россиян

Лашинда Демус и Эрик Кайранд получат золотые медали Олимпийских игр 2012 года за победу на соревнованиях по легкой атлетике после перераспределения наград из-за допинг-бана россиян Натальи Антюх и Ивана Ухова, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Бегунья и прыгун в высоту станут участниками церемонии награждения, которая состоится 9 августа в Парке чемпионов, расположенном недалеко от Эйфелевой башни в Париже. МОК в рамках Игр 2024 года в Париже впервые проведет церемонию вручения медалей, перераспределенных после допинговых скандалов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что убежавших из России в США фехтовальщиков не допустили до Олимпиады.