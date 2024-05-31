Каррера заявил, что готов бегом прибежать в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в очередном выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что с большим удовольствием вновь пошел бы работать в столичный клуб.

По его словам, на данный момент никаких предложений о возвращении ему не поступало.

«Согласился бы я, если бы позвали? Безусловно. Я бы бегом прибежал», — заявил Каррера.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

30 мая стало известно, что Каррера помирился с экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Известно, что у Глушакова и Карреры испортились отношения после чемпионского сезона — 2016/17. В СМИ появлялась информация, что Глушаков поспособствовал увольнению специалиста из клуба.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. Его последним клубом стал армянский «Урарту», состав которого он пополнил зимой 2024 года. Футболист покинул команду после завершения сезона-2023/24.

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