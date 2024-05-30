Клуб Медиалиги предложил Дзюбе «Москвич» за переход

Президент клуба Медиалиги «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов сделать предложение о сотрудничестве нападающему Артему Дзюбе, который покинул московский «Локомотив». Его слова приводит Metaratings.ru.

«Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъемных. Если Артему интересно это предложение, пусть наберет мне, а то я не могу дозвониться до него», — заявил Тарасов.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее «Локомотив» проводил Дзюбу с помощью видео.