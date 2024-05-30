«Пришел с банкой самогона»: Глушаков рассказал, как помирился с Каррерой

Российский футболист Денис Глушаков рассказал, как помирился с бывшим главным тренером московского «Спартака», итальянским специалистом Массимо Каррерой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», — сказал Глушаков.

Известно, что у Глушакова и Карреры испортились отношения после чемпионского сезона — 2016/17. В СМИ появлялась информация, что Глушаков поспособствовал увольнению специалиста из клуба.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. Его последним клубом стал армянский «Урарту», состав которого он пополнил зимой 2024 года. Футболист покинул команду после завершения сезона-2023/24.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

Ранее Каррера рассказал о примирении с Глушаковым.