Тренера из США пожизненно дисквалифицировали за насилие над фигуристами

Американский тренер Далайла Саппенфилд пожизненно дисквалифицирована за насилие над фигуристами, передает USA Today.

Наставник находилась под следствием 2,5 года. Также она обвинена в преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил.

В сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта провел операцию по вызволению 16-летней россиянки, выступающей в парном катании, из дома Саппенфилд.

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением. Спортсмен не должен проживать в одном месте со взрослым участником, не являющимся родственником.

Одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После вызволения российскую спортсменку перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, после чего она вернулась в Москву, где сейчас тренируется.

Ранее мать чемпиона мира по футболу обвинила его в издевательствах над женщинами.