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Тренера из США пожизненно дисквалифицировали за насилие над фигуристами

Тренер Саппенфилд пожизненно отстранена за насилие над фигуристами

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Matthew Stockman/Getty Images

Американский тренер Далайла Саппенфилд пожизненно дисквалифицирована за насилие над фигуристами, передает USA Today.

Наставник находилась под следствием 2,5 года. Также она обвинена в преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил.

В сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта провел операцию по вызволению 16-летней россиянки, выступающей в парном катании, из дома Саппенфилд.

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением. Спортсмен не должен проживать в одном месте со взрослым участником, не являющимся родственником.

Одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После вызволения российскую спортсменку перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, после чего она вернулась в Москву, где сейчас тренируется.

Ранее мать чемпиона мира по футболу обвинила его в издевательствах над женщинами.

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