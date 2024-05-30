Касаткину сбросили со счетов на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» невысоко оценила шансы российской теннисистки Дарьи Касаткиной добиться успеха на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Не думаю, что стоит делать ставку на Дарью Касаткину. Возможно, она пройдет пару кругов, но я не знаю, честно говоря, за счет чего она может выигрывать. Смотря на тот уровень тенниса, который она показывает, я не понимаю этого.

Возможно, Дарье нужно поработать над тактикой, над уровнем игры, в чем-то прибавить. Сейчас в лидерах ее не вижу», — сказала Пивоварова.

Касаткина занимает 13-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России.

В первом круге «Ролан Гаррос» Касаткина обыграла 49-ю ракетку мира — Магдалену Френх из Польши. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:5, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Во втором круге Касаткина сыграет с американкой Питон Стирнс, которая занимает 62-ю строчку в мировом рейтинге.

Ранее стали известны три главных фаворита «Ролан Гаррос».