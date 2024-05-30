Калинскую и 17-летнюю Андрееву назвали надеждой российского тенниса на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила тот факт, что в основную сетку «Ролан Гаррос» попали 14 россиянок, включая Юлию Авдееву, которая отобралась через квалификационный турнир.

«Меня очень радует, что такое количество российских теннисисток оказалось в основной сетке «Ролан Гаррос». И 21-летняя Юлия Авдеева прошла через квалификацию.

Я желаю всем удачи. Хочу, чтобы они совершили прорыв, ничего не боялись и показали свой лучший теннис на этом турнире.

К сожалению, далеко не все пробиваются дальше второго-третьего круга. Несмотря на то что большое количество россиянок присутствуют в основной сетке «Ролан Гаррос», они обычно не очень далеко заходят.

Но, например, был опыт у Мирры Андреевой на Australian Open: она смогла пробиться в четвертый круг. Поэтому я считаю, что у каждой есть шанс. Надеюсь, что удача будет на их стороне», — сказала Пивоварова.

Бывшая вторая ракетка мира отметила двух теннисисток, у которых есть наибольшие шансы проявить себя на «Ролан Гаррос».

«Кто точно пройдет дальше всех, сложно сказать. Девчонки могут играть очень хорошо, но выступают нестабильно. Думаю, что Анна Калинская может хорошо себя проявить и Мирра Андреева», — сказала Пивоварова.

Ранее была названа главная опасность для топ-игроков на «Ролан Гаррос».