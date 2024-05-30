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Названа главная опасность для топ-игроков на «Ролан Гаррос»

Пивоварова назвала Коллинз очень дерзкой теннисисткой на «Ролан Гаррос»

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что американская теннисистка Даниэль Коллинз может доставить серьезные проблемы фаворитам «Ролан Гаррос».

«Не стоит сбрасывать со счетов Даниэль Коллинз. Несмотря на то что грунт не самое любимое покрытие для нее, она все равно может навязать борьбу и дойти до восьмерки или даже полуфинала. Не считаю ее претендентом на титул, но она очень дерзкая теннисистка и может доставить неприятности в матчах даже топ- игрокам», — сказала Пивоварова.

Даниэль Коллинз занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла другую американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 6:4.

Пивоварова отметила, что результаты в женской сетке могут быть непредсказуемыми из-за эмоциональности теннисисток.

«В женском теннисе очень важна психология — кто не дрогнет. Потому что мы эмоциональные, психика подвижна, и бывает, что ты играешь лучше, чем соперница, но не можешь себя проявить из-за своей головы», — сказала Пивоварова.

Ранее стали известны три главных фаворита «Ролан Гаррос».

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