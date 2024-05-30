Стали известны три главных фаворита «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала трех главных фаворитов «Ролан Гаррос» в женской сетке.

«Я отдаю приоритет Иге Свентек и Арине Соболенко. У них есть преимущество перед другими игроками. Они лидируют по уровню игры с отрывом.

Но есть такой момент, что Елене Рыбакиной очень выгодно набирать очки на этом «Ролан Гаррос»: она прошла всего два круга в прошлом году и снялась в третьем из-за травмы. Теперь у нее есть хороший шанс заработать дополнительные очки, так как нечего защищать.

Она неплохо играет на грунте, несмотря на свой рост, и в упорнейшей борьбе проиграла Арине Соболенко в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (уступила в трех сетах со счетом 6:1, 5:7, 6:7. — «Газета.Ru»).

Поэтому я также считаю Рыбакину одной из фаворитов турнира», — сказала Пивоварова.

Свентек является первой ракеткой мира, Соболенко — второй, а Рыбакина — четвертой.

Свентек уже вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а Соболенко и Рыбакина — во второй.

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