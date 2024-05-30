Экс-хоккеист Кожевников: шведы могут только вонять

Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников раскритиковал выступление сборной Швеции на чемпионате мира 2024 года, передает LiveResult.

«Шведы всегда сильно начинают, а концовка у них смазывается. У них не тот характер. Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли», — сказал Кожевников.

В матче 1/2 финала шведы проиграли Чехии со счетом 3:7. В игре за третье место Швеция со счетом 4:2 обыграли Канаду (4:2).

Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе благодаря защищенному рейтингу.

В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955).

В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Ранее сообщалось о том, что IIHF обсудит систему рейтинга сборных из-за России.