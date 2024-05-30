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Семин не поддержал отставку Гончаренко с поста тренера «Урала»

Семин об отставке Гончаренко с поста тренера «Урала»: не вижу логики

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не видит логики в отставке Виктора Гончаренко с поста наставника екатеринбургского «Урала», передает «Спорт-Экспресс».

«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — сказал Семин.

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25 «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно.

Ответная игра состоится в Жигулевске 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Кристалл» в 15:00 по московскому времени.

Ранее тульский «Арсенал» переиграл «Пари НН» в первом стыковом матче РПЛ.

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