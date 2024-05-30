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Стало известно, как отношения с Бадосой могут помешать Циципасу

Теннисистка Пивоварова пошутила, что отношения с Бадосой могут помешать Циципасу

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Carl Recine/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы Стефаноса Циципаса побороться за победу на «Ролан Гаррос».

«Что касается шансов Циципаса, то я даже не знаю. Они недавно воссоединились с Паулой Бадосой, и возможно, теперь он снова вернется в тот период своей карьеры, когда ничего не мог выиграть вместе с ней (улыбается). Но это, конечно же, шутка.

Возможно, Циципас, наоборот, вдохновится и покажет крутой теннис. Его я бы не списывала со счетов, так как он может здорово играть на грунте и обладает бойцовским характером. Стефанос — точно один из претендентов на полуфинал», — сказала Пивоварова.

Циципас является девятой ракеткой мира.

В первом круге «Ролан Гаррос» греческий теннисист обыграл Мартона Фучовича из Венгрии (7:6 (9:7), 6:4, 6:1), а во втором справился с немецким спортсменом Даниэлем Альтмайером (6:3, 6:2, 6:7, 6:4).

В начале мая испанская теннисистка Паула Бадоса объявила о расставании с Циципасом спустя почти год отношений.

Однако спустя две недели грек сообщил, что они снова вместе.

Ранее стала известна главная проблема Рублева на «Ролан Гаррос».

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