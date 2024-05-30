Карлоса Алькараса обвинили в нестабильности

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы Карлоса Алькараса добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«У Карлоса все еще могут быть травмы, и тогда он не сможет хорошо себя показать на «Ролан Гаррос» (Алькарас приступил к полноценным тренировкам только 13 мая; он страдал от отека в руке. — «Газета.Ru»).

Карлос выступает сейчас очень нестабильно. Где-то может выигрывать, а потом отдавать простые матчи на начальных этапах турнира. Тут сложно говорить, в каком состоянии он будет на протяжении всего «Ролан Гаррос».

Наверное, я бы больше отдавала приоритет Яннику Синнеру, если он будет весь турнир в хорошей физической форме и уже полностью восстановился от травмы, а также Александру Звереву.

И не забываем, что всегда могут быть сюрпризы от молодых игроков. Два сильных чилийца сейчас играют», — отметила Пивоварова.

Карлос Алькарас занимает третье место в мировом рейтинге.

В первом круге «Ролан Гаррос» испанский теннисист обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа (6:1, 6:2, 6:1), а во втором справился в четырех сетах с Йеспером де Йонгом из Нидерландов, который пробился в основную сетку через квалификацию (6:3, 6:4, 2:6, 6:2).

Ранее стал известен главный фаворит «Ролан Гаррос».