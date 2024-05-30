Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зверева назвали главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Теннисистка Пивоварова назвала Зверева главным фаворитом «Ролан Гаррос»

close
100%
Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы немецкого теннисиста Александра Зверева добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Александр находится в прекрасной физической форме, его не беспокоят травмы. Среди лидеров Зверев мне кажется фаворитом, так как мы не знаем, в каком состоянии находятся сейчас Карлос Алькарас и Янник Синнер: залечили ли они полностью травмы?

У Зверева очень хорошие шансы выиграть этот «Ролан Гаррос», потому что его конкуренты могут находиться не в лучшей форме. Победа в первом круге над Рафаэлем Надалем должна была придать ему уверенности в себе», — сказала Пивоварова.

Зверев обыграл Надаля в трех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, после чего испанец заявил о скором завершении карьеры.

Во втором круге Зверев сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии, который занимает 100-е место в мировом рейтинге.

Сам Зверев является четвертой ракеткой мира.

Ранее были названы две причины, почему Медведев не выиграет «Ролан Гаррос».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами