Зверева назвали главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы немецкого теннисиста Александра Зверева добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Александр находится в прекрасной физической форме, его не беспокоят травмы. Среди лидеров Зверев мне кажется фаворитом, так как мы не знаем, в каком состоянии находятся сейчас Карлос Алькарас и Янник Синнер: залечили ли они полностью травмы?

У Зверева очень хорошие шансы выиграть этот «Ролан Гаррос», потому что его конкуренты могут находиться не в лучшей форме. Победа в первом круге над Рафаэлем Надалем должна была придать ему уверенности в себе», — сказала Пивоварова.

Зверев обыграл Надаля в трех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, после чего испанец заявил о скором завершении карьеры.

Во втором круге Зверев сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии, который занимает 100-е место в мировом рейтинге.

Сам Зверев является четвертой ракеткой мира.

Ранее были названы две причины, почему Медведев не выиграет «Ролан Гаррос».