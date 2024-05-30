Очки сборной России в рейтинге IIHF предложили заморозить

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг предложил заморозить рейтинговые очки России на время отстранения национальной команды от международных соревнований, передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно заморозить очки сборной России на время отстранения. Ваша национальная команда должна получать 0 очков за каждое соревнование», — сказал Шемберг.

Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе после чемпионата мира 2024 года благодаря защищенному рейтингу.

В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955).

В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Ранее сообщалось о том, что IIHF обсудит систему рейтинга сборных из-за России.