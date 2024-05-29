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Чалов близок к переезду в чемпионат Франции

Transfermarkt: нападающий ЦСКА Чалов может стать игроком «Марселя»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Чалов может стать игроком «Марселя». Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, руководство французской команды обсуждает с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

В матче 30-го тура РПЛ ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал». Таким образом, московский клуб завершил сезон в РПЛ на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 баллов за 30 туров.

«Урал», который возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко, закончил сезон на 14-м месте. В активе команды оказалось 30 очков. Клуб оказался в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Ранее сообщалось, что вслед за Артемом Дзюбой «Локомотив» покинул еще один футболист.

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