Стало известно, как Джокович проверил своих новых тренеров перед «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Новак Джокович решил выступить на турнире ATP-250 в Женеве прямо перед защитой своего титула на «Ролан Гаррос» — 2024. По мнению Пивоваровой, одной из причин стала проверка новых членов тренерского штаба.

«Я думаю, что Новаку сейчас не хватает игровой практики. Он сыграл недостаточное количество матчей. Может быть, они приняли решение с командой, что стоит поехать на этот турнир и хотя бы сыграть пару матчей, чтобы втянуться.

К тому же у него были перестановки в команде. Возможно, это еще и тестовый турнир для них.

Каждый теннисист индивидуально выбирает свой график. Уверена, что Джокович сам себя очень хорошо знает и понимает, где ему нужно играть и для чего он это делает.

Возможно, он хотел над чем-то поработать до «Ролан Гаррос», чтобы в стопроцентной готовности к нему подойти», — сказала Пивоварова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Джокович встретился со 148-й ракеткой мира Пьер-Югом Эрбером из Франции, который попал на турнир благодаря wild card.

Джокович одержал победу со счетом 6:4, 7:6, 6:4.

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