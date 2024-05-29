Стало известно, кто из россиян удивит на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев могут преподнести приятные сюрпризы на «Ролан Гаррос».

«От россиян не ожидаешь, что кто-то с уверенностью выиграет «Ролан Гаррос» в данный момент. Но сюрпризов можно ждать от Карена Хачанова и от Андрея Рублева.

На Даниила Медведева я бы не делала ставку: все-таки его уровень игры сейчас недостаточно хорош, и я не знаю, откуда он может выжать феноменальный результат.

А у Андрея и Карена есть все, чтобы играть на таком уровне и если не выиграть турнир, то хотя бы дойти до полуфинала», — сказала Пивоварова.

Бывшая вторая ракетка мира отметила, что у Медведева в последнее время разладилась подача и он застрял между двух разных стилей игры, потеряв свое предыдущее преимущество и до сих пор не обретя новые полезные качества.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев в четырех сетах обыграл 54-ю ракетку мира — немца Доминика Кепфера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Ранее были раскрыты две причины, почему Медведев не выиграет «Ролан Гаррос».