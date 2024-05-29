Руководство и тренерский штаб «Локомотива» не попрощались с Дзюбой

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, заявил, что в клубе никто не попрощался с футболистом, передает «Спорт-Экспресс».

«Никто даже не попрощался с Артемом. Узнали о расставании с Дзюбой из соцсетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом. Но, наверное, можно было все сделать по-человечески», — сказал Гольдман.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее стало известно, планирует ли Дзюба закончить с футболом.