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Рублеву предсказали феноменальный успех на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Пивоварова ждет от Рублева феноменальной игры на «Ролан Гаррос»

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ждет феноменальной игры от российского теннисиста Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«Рублев находится сейчас в хорошей форме. Здорово, что он смог победить на «Мастерсе» в Мадриде в преддверии «Ролан Гаррос» (Рублев выиграл второй «Мастерс» в карьере, победив в финале канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6. 7:5, 7:5. — «Газета.Ru»).

У Андрея была неудачная серия до этого: он не мог выиграть даже одного сета, а в Мадриде так ярко себя проявил.

У Рублева непредсказуемая игра, а грунтовое покрытие, наверное, не самое любимое для него, но он боец с характером, поэтому будем ждать от него феноменальной игры — яркой и интересной», — сказала Пивоварова.

Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во втором круге «Ролан Гаррос» россиянин сыграет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро, который является 48-й ракеткой мира.

Ранее стала известна главная проблема Рублева на «Ролан Гаррос».

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